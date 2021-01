Jamil Name, Jamilzinho e Jerson Domingos são presos pela operação Omertá

Tamanho do texto

RETROSPECTIVA 2020

Deurico/Capital News ..

O ano de 2020 começou marcado com a prisão de um dos maiores empresários de Campo Grande, e de seu filho, Jamil Name e Jamilzinho em Janeiro, os dois estavam sendo investigados pela Operação Omertá que envolve o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Garras), Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) e o Batalhão de Choque da Polícia Militar. Já Jerson Domingos, conselheiro do Tribunal de Contas e ex-deputado estadual foi preso durante a terceira fase da operação omertá, ocorrida em julho.

EsporteMS Jamil Name

Inicialmente a operação foi deflagrada para cumprimento de 13 mandados de prisão preventiva, dez de prisão temporária e 21 mandados de busca e apreensão, todos em Campo Grande. O foco é uma organização criminosa atuante na prática dos crimes de homicídio, milícia armada, corrupção ativa e passiva, dentre outros.

Na terceira fase da operação, também foram presos em Campo Grande o delegado Obara, acusado de receber R$ 100 mil em proprina. Além da Capital os policiais também estiveram na cidade de Ponta Porã. Conforme a investigação o alvo era o empresário Fahd Jamil Georges, vulgo “Fuad". Conhecido como “padrinho da fronteira”, Fahd Jamil é ligado ao empresário campo-grandense Jamil Name, que está preso desde o início do ano de 2020 acusado de comandar grupo de extermínio na Capital.