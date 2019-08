Com 20 anos de história Camelódromo faz parte do crescimento da Cidade

Deurico/Capital News ..

Para comemorar os 120 anos de Campo Grande, também conhecida como Cidade Morena, o Capital News, está lançando do dia 19 de agosto até o dia 26 (aniversário da Capital) uma série de reportagens especiais, para destacar os grandes marco da história da cidade.

Não poderíamos esquecer do Camelódromo da Capital, com 20 anos de história, localizado na avenida Noroeste, n°5089, o local possui 44 climatizadores e 490 box, possui segurança e com uma variedade infinita de produtos, o horário de atendimento é restrito das 08h00 as 18h00 de segunda-feira até sábado. Um dos comércios mais antigo do “Povão”, o lugar é recheados de contos.

Deurico/Capital News

Para o Presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes, Francisco José Pereira, o camelódromo é um lugar histórico que tem crescido cada vez mais, e vem ganhando a confiança das pessoas nesses longos anos. “Durante a semana passam cerca de 5 mil pessoas por dia e nas datas festivas o número chega até 10 mil por dia, a crise afetou um pouco é claro, mas aqui já é tudo bem barato então acredito que os vendedores não sentiram o impacto que nem lá fora” afirma José.

Deurico/Capital News

O comerciante Paulo Henrique, 35 anos, trabalhava com seu pai que na época era camelô de rua. “Quando inaugurou o camelódromo em 1998, eu era um menino de 15 anos e as pessoas não queriam vim p cá, tinham medo da mudança, hoje ninguém pensa em sair, meu pai está aqui há 20 anos, eu tenho meu box propio há 10 anos, e sou o único que dá garantia de um ano, gosto de tratar bem meus clientes oferecendo produtos com procedência e originais, garanto meu serviço tanto na venda quanto na assistência técnica”comenta Henrique.

“Ao entrar no camelódromo o cliente encontra tudo, ao contrário do que a população pensa nós temos regras aqui, hoje eu tenho um box e uma loja no piso 2, minha esposa Thaisa Chagas fica em uma e eu na outra, é um serviço árduo, onde vendemos o mesmo produto de lojas grandes, com a diferença de preço” concluiu.

Deurico/Capital News

Com 70 anos de idade, o senhor Paulo é o cliente mais antigo do camelo, passa toda semana no box 40 nem que seja para tomar um cafezinho. “Gosto de comprar tudo que preciso aqui, nunca tive problema com nada, o lugar é agradável e possui tudo que uma pessoa precisa, se quiser arrumar o celular, comprar roupa, eletronico, assistência, brinquedo e sapato, amo este lugar pela facilidade que me proporciona”explana todo animado

Deurico/Capital News

Outra comerciante é a dona Ester Lúcia, 63 anos de idade e 10 anos de camelo, ela confecciona e compra roupas para venda. “ Sou mineira, mas estou em Campo Grande há 30 anos, não troco esta cidade por nada e nem meu trabalho no camelódromo, é muito bom trabalhar aqui, todo dia é lotado de gente impossível uma pessoa passar pela Capital e não vim conhecer nosso comércio” relata.