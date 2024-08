Pesquisa Quaest/TV Morena aponta liderança de Rose e empate triplo na segunda posição

Fernanda Oliveira

Deurico/Capital News, Agencia Brasil e Divulgação Rose Modesto (União Brasil), Beto Pereira (PSDB), Adriane Lopes (PP), Camila Jara (PT-MS), Beto Figueiró (Novo), Professor André Luís (PRD), Ubirajara Martins (DC), Luso Queiroz (PSOL)

Pesquisa realizada pelo Instituto Quaest foi divulgada nesta quarta-feira (27) pela TV Morena com instenções de voto para Prefeitura de Campo Grande. Segundo o levantamento, Rose Modesto mantém a frente com empate triplo, no limite da margem de erro, pela outra vaga no segundo turno. Os eleitores foram entrevistados presencialmente com total de 852 pessoas e idade de 16 anos ou mais e foi realizada entre os dias 24 e 26 de agosto. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Segundo os números, a candidata Rose Modesto (União Brasil) está com 33% das intenções de voto, com boa vantagem sobre os outros candidatos. Beto Pereira (PSDB) tem 15%, a prefeita Adriane Lopes tem 14% e Camila Jara (PT) tem 9%. Ubirajara Martins (DC) e Beto Figueiró (Novo) foram lembrados por 2% dos entrevistados. Luso de Queiroz (Psol) e Jorge Batista (PCO) não foram citados. Eleitores indecisos somam 11% e votos em branco, nulo ou não vão votar, 14%.

Na pesquisa espontânea, Rose Modesto mantém a frente com 9%, Beto Pereira tem 7%, Adriane Lopes 6% e Camila Jara soma 3%. Em relação à rejeição, a diferença também não é grande. Entre os entrevistados, 30% dizem não votar na prefeita Adriane Lopes; Já Rose Modesto não levaria o voto de 27%, enquanto Beto Pereira, de 26%. Camila Jara tem rejeição de 24%.