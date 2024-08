Pesquisa aponta empate técnico entre atual prefeita e vereador em Naviraí

Rogério Vidmantas

Divulgação Naviraí, na região sul do Estado, tem cerca de 55 mil habitantes, segundo Censo de 2022

A disputa pela Prefeitura de Naviraí, região Sul do Estado, deve ser a mais apertada das últimas eleições. Pelo menos é o que aponta pesquisa divulgada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência nesta quarta-feira (28), com empate técnico entre os dois primeiros colocados. O levantamento, registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), foi feito com 500 pessoas, no período de 23 a 27 de agosto deste ano. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de 4,3%, para mais ou para menos.

Na pesquisa estimulada, o vereador Rodrigo Sacuno (PL), com 36,4%, está tecnicamente empatado com a prefeita Rhaiza Matos (PSDB), que busca a reeleição e foi citada por 35,2% dos entrevistados. Depois aparecem Jurandir da SOS, com 1,2%, e José Roberto, com 0,4%. O índice de indecisos ainda é alto, 26,8% dos entrevistados dizendo que ainda não sabem em quem votar ou não responderam.

Na pesquisa espontânea, o equilíbrio entre os dois primeiros também é aferida. Rodrigo Sacuno é lembrado por 16% dos entrevistados, enquanto Rhaiza Matos é a preferência para 15%. Neste caso, o índice de indecisos, brancos, nulos ou não responderam sobe para 67,4%.

O Instituto Ranking também perguntou em quem o eleitor não votaria. A prefeita Rhaiza Matos foi a mais citada, com 32%, seguida por Jurandir da SOS, com 12,8%, José Roberto, com 10,4%, e Rodrigo Sacuno, com 6%. Outros 38,8% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Avaliação prefeita

O Instituto Ranking Brasil Inteligência também avaliou a administração da prefeita Rhaiza Matos e 29% falaram que é boa ou ótima. Já 36% dos entrevistados consideraram regular e outros 30% apontaram que a gestão dela é ruim ou péssima, sendo que 5% dos entrevistados não sabem ou não responderam.