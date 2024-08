Esporte e Lazer está entre as propostas do Beto Pereira

Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação Candidato a prefeitura de Campo Grande, Beto Pereira

Divulgação

Candidato a prefeitura de Campo Grande, Beto Pereira

Entre as propostas as iniciativas voltadas ao esporte e lazer ocupam um papel de destaque, apresentando um olhar atento para a saúde, inclusão social e qualidade de vida da população campo-grandense, está entre as propostas do candidato de Beto Pereira.

Entre as principais propostas de Beto para Campo Grande está a ampliação e revitalização dos espaços públicos voltados ao lazer. Ele pretende melhorar as calçadas, instalar pistas de caminhada e reformar praças e quadras ao ar livre, criando ambientes que favoreçam a prática de esportes e atividades recreativas. Além disso, Beto propõe a implantação de academias públicas estruturadas, com equipamentos adequados para a realização de atividades físicas, promovendo a saúde e bem-estar da população.

Outro ponto de destaque na plataforma do candidato é a inclusão. Beto se compromete a adaptar os espaços públicos para que pessoas com deficiência e idosos possam usufruir plenamente dos equipamentos esportivos e de lazer da cidade. “A ideia é promover práticas esportivas inclusivas, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso às atividades físicas, independentemente de suas condições físicas ou idade”, informa ele.

A proposta de Beto Pereira para o esporte e lazer é acompanhada pela garantia de investimentos na reforma e manutenção da infraestrutura já existente, além da criação de novos projetos que contemplem a instalação de equipamentos esportivos. O candidato ainda destaca a importância da capacitação de profissionais da área, com cursos de atualização para os educadores físicos, visando assegurar a qualidade das atividades oferecidas à população.