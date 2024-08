Campo Grande celebra 125 anos com a promessa de um futuro próspero

Vivianne Nunes

Trineto do fundador José Antônio Pereira, Beto Pereira reflete sobre a história.

No coração de Mato Grosso do Sul, Campo Grande comemora nesta segunda-feira, 26 de agosto, seus 125 anos de existência. A data marca a transformação de um pequeno distrito em uma das capitais mais promissoras do Brasil, trajetória iniciada pelo desbravador José Antônio Pereira em 1872. Mais de um século e meio depois, o espírito pioneiro e desenvolvimentista de Pereira é renovado por seu trineto, Beto Pereira, que agora se candidata a prefeito da Cidade Morena.

"Quando olho para o passado, me vejo refletido nesta saga de amor e de confiança no futuro. Nossa Campo Grande surgiu de uma paixão, da certeza de que com trabalho, dedicação e respeito mútuo podemos construir nosso futuro," declarou Beto Pereira, destacando sua conexão com a história da cidade e seu compromisso em continuar o legado de seu ancestral.

Campo Grande, fundada entre os córregos Prosa e Segredo, cresceu como um lar acolhedor para diversas culturas, abrigando imigrantes de todo o mundo. Essa vocação para o acolhimento fez da cidade um mosaico cultural rico e diversificado, onde diferentes povos e tradições convivem em harmonia.

Beto Pereira, nascido e criado em Campo Grande, traz em sua trajetória política uma história de dedicação ao serviço público. Ele começou sua carreira como o prefeito mais jovem do Estado, em Terenos, onde foi reeleito com mais de 70% dos votos. Sua experiência inclui a presidência da Assomasul, a vice-presidência da Confederação Nacional de Municípios, e dois mandatos como deputado federal, durante os quais destinou R$ 380 milhões para melhorias na capital.

Agora, Beto Pereira busca conduzir Campo Grande a um novo patamar de desenvolvimento. "Temos muitos desafios, muitas desigualdades, muito a ser realizado. Mas temos também a certeza de que o campo-grandense está destinado a viver em uma das melhores capitais do país. Por isso, quero ser prefeito de Campo Grande, para estar junto dos campo-grandenses na aventura de revolucionar a nossa cidade e colocá-la em posição de destaque entre as cidades do país," afirmou.

Com a celebração dos 125 anos de Campo Grande, Beto Pereira se prepara para um novo desafio, determinado a honrar a herança de seu bisavô e a construir um futuro ainda mais próspero para a cidade que ele chama de lar.