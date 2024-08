Beto Pereira promete fortalecer Guarda Civil e priorizar habitação em Campo Grande

Vivianne Nunes

O deputado federal Beto Pereira (PSDB), candidato à Prefeitura de Campo Grande, comprometeu-se a fortalecer a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a priorizar a habitação na capital, durante debate na rádio FM Capital. Beto prometeu valorizar os profissionais da GCM, fornecendo equipamentos de qualidade e promovendo a integração das forças policiais. "Vamos garantir que a GCM tenha recursos tecnológicos e trabalhe em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil para garantir a segurança de Campo Grande", afirmou.

Escolhendo a Coronel Neidy como sua vice, Beto reforçou seu compromisso com a segurança pública, destacando a importância da participação feminina na gestão. "Campo Grande vai ser mais segura, vocês podem contar com isso", assegurou.

Em relação à habitação, Beto criticou a falta de prioridade dada ao setor nos últimos anos, lamentando o retorno das favelas na capital. Ele ressaltou a importância de parcerias com os governos estadual e federal para enfrentar o déficit habitacional e mencionou programas como "Lote Urbanizado" e "Minha Casa, Minha Vida" como modelos que serão seguidos em sua gestão. "Habitação será uma prioridade no nosso mandato", garantiu.

Beto também atacou a gestão atual por falta de transparência e excesso de gastos com pessoal, prometendo acabar com a "folha secreta" e garantir uma administração eficiente e dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. "Vamos fazer a Prefeitura de Campo Grande conviver novamente com superávit", disse.

O candidato finalizou criticando a situação da saúde pública na capital, descrevendo-a como um "faz de contas" e prometendo melhorias significativas na infraestrutura, fornecimento de medicamentos e valorização dos profissionais de saúde. "O campo-grandense merece mais. Vou dar saúde e dignidade para a população", concluiu.