Beto Pereira firma compromisso com Anhanduí, prometendo melhorias em infraestrutura e serviços básicos

Divulgação Ao final da visita, Beto Pereira firmou uma carta de compromisso com a população.

Divulgação

Em uma visita ao distrito de Anhanduí, Beto Pereira, candidato a prefeito de Campo Grande pelo PSDB, ouviu de perto as dificuldades enfrentadas pelos quatro mil moradores da região, marcada pela falta de emprego, asfalto e serviços essenciais. Durante a caminhada, realizada nesta semana, Beto se comprometeu a buscar soluções que melhorem a qualidade de vida da população local.

Anhanduí, localizado a 58 km da capital, não recebe asfalto há 24 anos, e sua economia, outrora vibrante, hoje enfrenta grandes desafios. Com a depredação das barracas de doces e artesanato à beira da BR-163, o comércio local está esvaziado, e os moradores são obrigados a se deslocar até Campo Grande para realizar compras e resolver questões administrativas.

Cristina Rodrigues, uma das moradoras do distrito, destacou a necessidade de um super atacadista na região, afirmando que muitos precisam viajar até a capital, pagando pedágios, para fazer compras do mês. Ela também mencionou a ausência de uma lotérica, o que agrava ainda mais a dificuldade de acesso a serviços básicos.

Compromissos com Saúde e Educação

Durante a visita, Beto Pereira tomou conhecimento da insatisfação dos moradores com a falta de horários estendidos de atendimento na Unidade de Saúde da Família de Bento de Assis Machado. Em resposta, o candidato prometeu melhorias na saúde local, incluindo a disponibilização de uma ambulância e parcerias com o governo estadual para aumentar a capacidade de atendimento.

A educação também foi um tema central nas reivindicações da população. Pais de alunos reclamaram da paralisação das aulas na Escola Municipal Isauro Bento Nogueira, que está há quatro semanas sem funcionar devido à falta de reformas. Beto se comprometeu a priorizar a educação no distrito, prometendo implantar a primeira escola de tempo integral em Anhanduí.

Carta Compromisso

Ao final da visita, Beto Pereira firmou uma carta de compromisso com a população, ressaltando a importância da criação de um Núcleo Industrial para fortalecer a economia local. Ele propôs a criação de uma sub-prefeitura no distrito, que teria ligação direta com todas as secretarias municipais, além de contar com equipamentos como patrulha mecanizada para obras de infraestrutura.

Beto também se comprometeu a implementar ações voltadas para o esporte e lazer, incluindo a construção de uma praça pública com campo de futebol, quadras poliesportivas e uma pista de caminhada. "Precisamos garantir o mínimo, que é oferecer os serviços públicos. O cidadão não pode ser mais penalizado em ter que se deslocar para os atendimentos básicos. Este é um compromisso que firmo aqui e agora com vocês", afirmou.

O candidato finalizou sua visita destacando que, sob sua administração, Anhanduí terá uma nova fase de desenvolvimento e progresso, transformando a realidade do distrito para melhor.