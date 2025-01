Assomasul firma contrato de R$ 14,7 milhões para capacitar servidores municipais

Viviane Freitas

Edson Ribeiro/Assomasul O contrato foi assinado pelo presidente da Assomasul, Valdir Couto

A Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) firmou contrato com o Instituto de Ensino Pólis Civitas Ltda. para o “Programa de Capacitação Assomasul 4.0”. O acordo, válido por 24 meses, prevê um investimento de até R$ 14,7 milhões, destinado à capacitação de até 6.000 servidores públicos municipais. O custo por aluno foi estipulado em R$ 2.451,86.

Conforme divulgado no Diário Oficial da Assomasul nesta sexta-feira (3), o projeto é parte do Programa de Capacitação dos Municípios, com o objetivo de aprimorar a qualificação técnica dos funcionários das prefeituras. O contrato milionário foi assinado pelo presidente da entidade que está em fim de mandato, Valdir Couto de Souza Junior, prefeito de Nioaque, e por Paulo Maia de Oliveira Júnior, representante do Pólis Civitas.

Divulgação/Assomasul Presidente da Assomasul, Valdir Júnior que está em fim de mandato assinou o contrato milionário

A publicação do edital de chamamento que definiu o vencedor do processo ocorreu na edição de 31 de dezembro do Diário da Assomasul. A parceria tem como meta oferecer capacitação especializada e contribuir para a melhoria da gestão pública municipal em Mato Grosso do Sul, alinhando servidores às demandas administrativas e legislativas.

A Assomasul é uma entidade representativa dos municípios do estado, com foco na integração das prefeituras por meio de ações políticas, sociais, culturais e esportivas. Seus recursos são majoritariamente provenientes de contribuições dos municípios associados, que somaram pouco mais de R$ 6,2 milhões entre janeiro e novembro de 2024, segundo balancete divulgado no ano passado.

Com a implementação do Assomasul 4.0, a associação reforça seu compromisso em apoiar os municípios na busca por eficiência administrativa e na formação de servidores mais preparados para atender as necessidades da população. A execução do programa será monitorada ao longo dos 24 meses para garantir o cumprimento das metas estabelecidas no contrato.