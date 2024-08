Tribunal Eleitoral já registrou 152 denúncias de irregularidades em Mato Grosso do Sul

Vivianne Nunes

Aplicativo também traz a possibilidade de direcionar as pessoas para o Sistema de Alerta de Desinformação Eleitoral (Siade).

Depois de quase quinze dias do início oficial da campanha para as Eleições 2024, que vão eleger novos prefeitos e vereadores em todo o País, Mato Grosso do Sul já tem 152 denúncias de irregularidades apresentadas ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Jardim lidera o ranking de denúncias com 30 registros, seguida por Campo Grandecom 21, Bodoquena com 20 e Nova Andradina, com 15.

As denúncias foram feitas por meio do aplicativo Pardal, do TSE, disponível desde o dia 16 de agosto. Segundo informações do próprio Tribunal, a novidade para este ano é o uso da ferramenta para denunciar desvios nas campanhas eleitorais na internet.

No Pardal Móvel, disponível para smartphone e tablet, é possível denunciar propaganda eleitoral irregular na internet e outras formas de propaganda inadequada, devidamente especificadas pelo app.

O aplicativo também traz a possibilidade de direcionar as pessoas para o Sistema de Alerta de Desinformação Eleitoral (Siade), quando a queixa envolver desinformação para o Ministério Público Eleitoral, se o assunto estiver relacionado a crime eleitoral ou touros ilícitos do período. Essas denúncias também podem ser feitas pelo SOS Voto, por meio do número 1491.

Acompanhe os municípios que também receberam denúncias eleitorais.

Alcinópolis 1

Aparecida Do Taboado 1

Aquidauana 1

Batayporã 11

Bodoquena 20

Brasilândia 2

Campo Grande 21

Coronel Sapucaia 2

Corumbá 2

Costa Rica 5

Dourados 1

Itaquiraí 3

Ivinhema 1

Jardim 30

Jateí 1

Laguna Carapã 1

Maracaju 1

Naviraí 1

Nova Andradina 15

Pedro Gomes 9

Ponta Porã 3

Ribas Do Rio Pardo 5

Sete Quedas 1

São Gabriel Do Oeste 14