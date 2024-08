Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos realiza acordo emblemático em Bonito

Vivianne Nunes

Durante a segunda noite do 23º Festival de Inverno de Bonito, o Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), conduziu um acordo emblemático, que evidenciou a importância da presença da Justiça em grandes eventos. O caso envolveu duas expositoras de artesanato que, após desentendimentos no estande que dividiam na Praça da Liberdade, buscaram o apoio do Juizado para solucionar o conflito.

O acordo, mediado pelo juiz Marcelo da Silva Cassavara e com a participação da Defensoria Pública, resultou na saída de uma das expositoras do evento, que foi indenizada pela organização do Festival. A resolução pacífica do conflito reforça o papel crucial do Juizado na manutenção da ordem e na promoção do bem-estar dos participantes.

Juizado Especial no Festival

O Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos está presente no Festival com estandes estrategicamente localizados para facilitar o acesso da população aos serviços judiciais. Um dos estandes está situado na Praça da Liberdade, ao lado do Palco Sol, e a van da Defensoria Pública está estacionada ao lado, oferecendo suporte adicional. A van do Juizado, por sua vez, está próxima ao Palco Lua, garantindo que o público tenha fácil acesso aos serviços durante todo o evento.

Importância da Iniciativa

Sob a administração do TJMS, presidido pelo desembargador Sérgio Fernandes Martins, o Juizado tem se mostrado uma ferramenta eficaz para resolver conflitos e garantir a segurança nos grandes eventos do estado. Além de atender a casos de pequenos crimes e resolver questões cíveis e de consumo, o Juizado também contribui para o bom andamento do Festival, demonstrando a relevância da Justiça em eventos de grande porte.

No sábado, dia 24 de agosto, às 15 horas, o presidente do TJMS, desembargador Sérgio Fernandes Martins, receberá autoridades e membros da sociedade no estande do Juizado para apresentar a estrutura e as atividades desenvolvidas durante o Festival. O magistrado de Bonito, Milton Zanutto Júnior, também estará presente na ocasião, destacando a importância do Juizado na promoção de um ambiente seguro e harmonioso para todos os participantes.