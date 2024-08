Incêndios consomem 15% do pantanal e STF cobra ação urgente

Fernanda Oliveira

Desde o início do ano, 2,3 milhões de hectares, o equivalente a 15,61% do Pantanal, foram devastados por incêndios que afetam o bioma. Os dados são do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa-UFRJ). Após a passagem de uma frente fria, um novo alerta de perigo extremo foi emitido para a Bacia do Paraguai, indicando condições climáticas desfavoráveis ao combate ao fogo até o próximo sábado (31).

As terras indígenas do Pantanal também sofreram grandes perdas, com mais de 371 mil hectares queimados. A Terra Indígena Kadiwéu, por exemplo, foi uma das mais atingidas, com o fogo consumindo cerca de 357 mil hectares, equivalente a 66,4% do território. Equipes de combate, formadas por 959 profissionais e 18 aeronaves, estão em ação, mas enfrentam dificuldades diante da alta propagação das chamas.

Diante da gravidade da situação, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o governo federal intensifique os esforços de combate ao fogo no Pantanal e na Amazônia, concedendo um prazo de 15 dias para o reforço de equipes e equipamentos. A medida será avaliada em uma audiência de conciliação no dia 10 de setembro, em resposta a três Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) relacionadas ao tema.