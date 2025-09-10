Campo Grande 00:00:00 Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025

Cenário Positivo

“Vamos neutralizar o carbono até 2030”, diz Eduardo Riedel

Estado atrai investimentos com foco sustentável e inovação

Viviane Freitas
Capital News

O governador Eduardo Riedel apresentou, no Rio de Janeiro, as estratégias de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul durante palestra no CEBRI (Centro Brasileiro de Relações Internacionais). Ele destacou o crescimento da industrialização no Estado, aliado à sustentabilidade e geração de oportunidades. “Hoje somos um Estado agroindustrial com valor agregado”, afirmou.

Com o tema “Mato Grosso do Sul e a nova agenda global”, Riedel destacou que a gestão estadual prioriza segurança alimentar, transição energética, inclusão social e sustentabilidade. O cenário positivo tem atraído bilhões em investimentos privados, ampliando o emprego e fortalecendo a economia local.

“Há 25 anos éramos essencialmente agrícolas, agora expandimos na cadeia produtiva: proteína animal, grãos, cana-de-açúcar, etanol, energia e celulose”, explicou o governador. Ele ressaltou que o objetivo é continuar agregando valor e fortalecendo a indústria em diversos setores.

Riedel também apontou o compromisso com o meio ambiente, afirmando que o Estado busca neutralizar as emissões de carbono até 2030. “Transformamos pastagens degradadas em áreas produtivas e sustentáveis. Isso é bom para a economia e para o planeta”, disse. Ele destacou ainda a Lei do Pantanal, criada em consenso entre ambientalistas e produtores: “Quem preservar, será remunerado”.

O evento também apresentou novas culturas em expansão, como amendoim e laranja, e reforçou o avanço da produção de celulose e da rota bioceânica, que vai reduzir em 14 dias o tempo de exportação ao mercado asiático. “Com a ponte binacional e a nova rota, seremos ainda mais competitivos”, finalizou Riedel.

