Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação Programa MS Qualifica muda vidas e supera metas de capacitação

Divulgação

Programa MS Qualifica muda vidas e supera metas de capacitação

O Programa MS Qualifica, criado pelo governo de Mato Grosso do Sul sob a gestão de Eduardo Riedel, está transformando a realidade de milhares de sul-mato-grossenses. Desde seu lançamento em maio de 2023, a iniciativa já qualificou 12 mil pessoas em mais de 900 cursos gratuitos, realizados em 56 municípios do estado.

A proposta, viabilizada pela Fundação do Trabalho (Funtrab) em parceria com o Sistema S (Sebrae, Senai, Senac e Senar), tem como meta capacitar 13.409 pessoas até outubro de 2025, em 990 cursos, com um investimento total de R$ 12,5 milhões provenientes de recursos estaduais, federais e das instituições parceiras.

O programa oferece oportunidades em áreas diversas, como gastronomia, tecnologia, mecânica e empreendedorismo. Segundo o diretor de Qualificação Profissional da Funtrab, Rony Oliveira, o sucesso do MS Qualifica reflete o trabalho árduo da equipe. “Atingir essa meta é apenas um reflexo do nosso comprometimento em oferecer um caminho sólido para o desenvolvimento de profissionais qualificados para o futuro. Vamos continuar juntos, com ainda mais garra, para alcançar novos objetivos e transformar vidas.”

Histórias inspiradoras

Entre os beneficiados está Breno Cézar Conturbia, tecnólogo de RH que atua há mais de uma década no ramo gastronômico, preparando massas italianas para complementar a renda da família. Após participar dos cursos do programa, ele conta que ganhou mais confiança e está planejando investir em novos equipamentos para ampliar sua produção. “Isso me despertou o desejo de aperfeiçoar meus conhecimentos e, em breve, cursar ensino superior em gastronomia.”

A diretora-presidente da Funtrab, Marina Dobashi, reforçou o papel transformador do trabalho na inclusão social. “Temos a responsabilidade de transformar a Fundação numa agência inovadora, acompanhando as tendências do mercado de trabalho e atendendo às expectativas dos investimentos privados que chegam ao Estado.”

Com previsão de continuar expandindo até 2025, o MS Qualifica tem se consolidado como um dos maiores programas de qualificação profissional do país, preparando o Mato Grosso do Sul para um futuro de mais oportunidades e inclusão.