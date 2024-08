Ouvidoria-Geral de Mato Grosso do Sul apresenta avanços em atendimento ao cidadão ao Banco Mundial

Fernanda Oliveira

A Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS), por meio do ouvidor-geral Álvaro Carneiro Neto, apresentou na última quarta-feira (21), aos representantes do Banco Mundial as sistematizações e fluxos de atividades da Ouvidoria-Geral do Estado (OGE). Durante a reunião, foram discutidos projetos, iniciativas e os índices de manifestações registradas pela sociedade, destacando o papel da Ouvidoria no atendimento ao cidadão.

O encontro, realizado com a participação do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), fez parte da agenda de visita técnica socioambiental do Banco Mundial ao Mato Grosso do Sul. A reunião abordou, entre outros temas, o fluxo de licenças para rodovias que serão alvo de intervenções no estado, ressaltando a importância da Ouvidoria no acompanhamento dessas obras.

A Ouvidoria-Geral é fundamental no processo de execução de obras públicas, atuando como um elo entre o Estado e os cidadãos. Ela recebe e trata manifestações como denúncias, elogios, reclamações, sugestões e solicitações, exigindo dos gestores públicos respostas e soluções. Segundo o ouvidor-geral, a Ouvidoria contribui para a transparência e melhoria da gestão pública, facilitando o acesso da população a informações e permitindo o controle social através de canais como o Portal da Transparência e o Fala BR.