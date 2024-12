Ministério da Saúde destina mais de R$ 25 milhões para CAPS em Mato Grosso do Sul

Elaine Oliveira

O Ministério da Saúde repassou R$ 25.178.676,00 para os Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS) em municípios de Mato Grosso do Sul. A publicação do repasse está no Diário Oficial da União (DOU) e visa reforçar os serviços especializados de saúde mental na região.

O recurso faz parte do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, dentro do Grupo de Atenção Especializada, e será incorporado ao limite financeiro da Média e Alta Complexidade (MAC) de estados e municípios.

Em âmbito nacional, o montante anual destinado ao atendimento psicossocial chega a R$ 333 milhões. A medida é assinada pelo secretário-executivo do Ministério da Saúde, Swedenberger do Nascimento Barbosa, e busca ampliar a qualidade e a acessibilidade dos serviços de saúde mental em todo o país.