Mato Grosso do Sul é destaque no Ranking de Competitividade da CPL

Divulgação Riedel foi um dos palestrantes na abertura do evento, nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (21) aconteceu, em Brasília (DF), o lançamento do Ranking de Competitividade da CPL (Centro de Liderança Pública). Durante o evento, o Mato Grosso do Sul foi representado pelo governador Eduardo Riedel que teve a oportunidade de apresentar os programas de gestão do Estado, que são 'cases de sucesso' e geram impactos diretos na vida das pessoas.

"Tudo começa com equilíbrio fiscal, que é a chave para os estados terem capacidade de investimento. Nossa história não é diferente. Cada uma com sua realidade e prioridade. Nós estruturamos uma ferramenta de contrato de gestão, que é feito junto às secretarias, que vem ganhando qualidade na informação e monitoramento, sendo hoje tudo integrado em um centro de inteligência", afirma o governador.

Riedel destacou que todas estas ações buscam melhorar a qualidade de vida das pessoas em diferentes setores. "Somos obcecados pela qualificação profissional, em levar políticas públicas a todas as pessoas, para não deixar ninguém para trás, assim como fazer o básico com qualidade, no saneamento, pavimentação, habitação, boa saúde primária, capacidade de gerar empregos e renda e um sistema educacional robusto, que não deixe a criança fora da escola e alfabetize na idade certa".

No painel de discussão com outros governadores, Riedel ainda citou os números positivos do Mato Grosso do Sul nos últimos anos, em áreas essenciais como desemprego, erradicação da pobreza e crescimento da economia.

"Somos um Estado que tem crescimento do PIB de 5% a 7% nos últimos anos, sendo o quarto (estado) com menor taxa de desemprego, o que ajuda muito na questão do capital humano. Em 2023 tínhamos 40 mil famílias em situação de extrema pobreza e no mês passado este número já caiu para 23 mil. Vamos buscar a extinção da pobreza extrema no nosso Estado".

Destaque nacional

Divulgação Eduardo Riedel com outros governadores e homenageados em Brasília

Mato Grosso do Sul foi destaque no evento, sendo o terceiro melhor estado no quesito capital humano e nono colocado geral no Ranking de Competitividade, subindo uma posição na região Centro-Oeste. Houve evolução nos quesitos de educação e sustentabilidade social.

O Governo do Estado ainda foi pelo segundo ano consecutivo finalista do Prêmio Excelência em Competitividade, promovido pela CLP. Desta vez concorreu com o programa 'Centro de Inteligência GOV MS', ficando entre os seis melhores projetos do Brasil.

O Centro de Inteligência possibilita ao Governo do Estado avançar em análises sobre o planejamento de obras e investimentos pactuados com os 79 municípios, que abrange infraestrutura e outros setores como saúde, educação e assistência social.

Os monitoramentos (investimentos) são feitos em tempo real, onde são mensurados os indicadores de impactos nos municípios, aumentando a transparência nas ações. O programa dispõe de um painel de BI para monitorar os resultados e fazer análises comparativas dos temas. Isso tem ajudado a pautar os contratos de gestão e as reuniões de secretariado.

“Foi selecionado um projeto nosso como modelo de gestão pública, entre os seis melhores de 292 projetos inscritos. No Centro de Inteligência GOV MS a gente faz o gerenciamento de todos os nossos investimentos e da relação com os municípios. Ficamos felizes em poder oferecer ao Brasil algumas alternativas de gestão”, disse Riedel.