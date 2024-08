Mato Grosso do Sul avança na cobertura de esgoto

Fernanda Oliveira

Capital News



Divulgação Governo do Estado Esgoto

Divulgação Governo do Estado

Esgoto

Mato Grosso do Sul está experimentando um avanço notável na expansão da cobertura de esgoto, refletindo o impacto positivo de uma gestão dedicada à saúde pública e ao desenvolvimento sustentável. Desde a implementação da Parceria Público-Privada (PPP) com a Ambiental MS Pantanal em 2016, a cobertura de esgoto no estado aumentou de 41% para 63,36%. Com metas audaciosas, a previsão é alcançar 98% até 2031, quase universalizando o serviço.

O início dessa transformação ocorreu com a manifestação de interesse pela PPP em 2016, marcando um novo capítulo para o saneamento básico no estado. Em 2021, com a Ordem de Serviço da MS Pantanal, a cobertura já havia subido para 54%, evidenciando o impacto imediato das novas políticas implementadas. Atualmente, a PPP está realizando um pacote de obras avaliado em R$ 126,7 milhões, beneficiando 38.798 famílias. Para 2025, estão previstos investimentos de R$ 190,8 milhões, que expandirão a rede para 51.654 famílias adicionais.

O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, elogia o planejamento estratégico do governador Eduardo Riedel. “Esse avanço na cobertura de esgoto é fruto de uma parceria eficaz entre o governo e a iniciativa privada. Sob a liderança do governador, estamos superando as metas do novo marco legal do saneamento, colocando Mato Grosso do Sul em destaque nacional e antecipando a universalização do esgoto,” afirma. A projeção da Sanesul é que a cobertura de esgoto atinja 70% até o final deste ano, refletindo a crescente eficácia dos esforços em curso.O governador Eduardo Riedel reforça seu compromisso com o saneamento básico como uma prioridade de seu governo. “O saneamento básico é crucial para o desenvolvimento do estado, garantindo saúde, qualidade de vida e dignidade para nossa população.

Nossa meta é alcançar a universalização do esgoto antes do prazo estabelecido pelo marco legal, investindo pesadamente para assegurar que todos os sul-mato-grossenses tenham acesso a esses serviços essenciais,” declara.Além dos benefícios diretos para a saúde pública, a expansão da rede de esgoto também estimula o desenvolvimento econômico dos municípios, criando um ambiente mais saudável e atraente para investimentos. Com uma média de 130 litros de esgoto gerados por pessoa diariamente, a coleta e tratamento adequados desse volume representam um avanço significativo, garantindo que 130 milhões de litros de esgoto sejam tratados e devolvidos ao meio ambiente de forma segura, evitando a poluição e preservando os recursos naturais. O fortalecimento das infraestruturas urbanas, aliado à preservação ambiental, coloca Mato Grosso do Sul em um caminho sólido para um futuro sustentável e próspero.