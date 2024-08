Imasul convoca audiência pública para debater impactos da linha de transmissão da arauco

Fernanda Oliveira

Imasul convoca audiência pública

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) realizará uma Audiência Pública híbrida nesta sexta-feira (29), às 19h, para discutir o licenciamento ambiental do projeto de Linha de Transmissão de 230 KV da Arauco Celulose do Brasil S/A. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do Imasul no YouTube e ocorrerá presencialmente no Espaço Conviver, em Inocência e na Câmara Municipal de Selvíria.

A principal finalidade da audiência é apresentar e debater o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do projeto, que abrange a área entre os municípios de Inocência e Selvíria-MS. Serão discutidos os aspectos técnicos do empreendimento, os impactos ambientais previstos, e as medidas mitigadoras e compensatórias propostas, além dos programas ambientais associados. A audiência oferece uma oportunidade crucial para que a população local e outros interessados conheçam o projeto em detalhes e compreendam suas implicações ambientais.

O Imasul busca, com este evento, esclarecer dúvidas, ouvir opiniões e sugestões, e promover um debate que auxilie na tomada de decisão sobre o licenciamento ambiental, conforme as resoluções Conama 009/87 e Sema/MS 004/89. Para participar de forma interativa, é necessário se inscrever previamente e acessar o evento virtual no horário programado. Informações adicionais e o material do evento estão disponíveis no site do Imasul. A presença da comunidade é vital para garantir a transparência e contribuir para um desenvolvimento sustentável da região.

Serviços

Data: 29 de agosto de 2024

Horário: 19h00 (horário de MS)

Local Presencial: Espaço Conviver, Av. João Batista Parreira s/n, Inocência-MS

Local de Acesso Virtual em Selvíria: Câmara Municipal de Selvíria, Rua Rui Barbosa, 1120, Centro, Selvíria-MS

Transmissão AO VIVO: Canal do Imasul no YouTube