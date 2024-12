Governo Federal repassa R$ 1,8 milhão para ações socioassistenciais em Dourados

Elaine Oliveira

Cidade de Dourados

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, destinou R$ 1,8 milhão ao município de Dourados para ações voltadas a refugiados e migrantes. O repasse emergencial foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) e integra um programa que beneficia 13 municípios brasileiros que recebem pessoas em situação de crise humanitária.

Os recursos, provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), serão liberados em parcela única, correspondente a seis meses de atendimento. Conforme a portaria, a verba deve ser utilizada para a oferta de ações socioassistenciais específicas para acolhimento e suporte aos migrantes e refugiados.

A iniciativa é parte da política federal de apoio a municípios que enfrentam fluxos migratórios intensificados por crises internacionais, buscando fortalecer a assistência social local e promover integração e dignidade para os refugiados acolhidos no Brasil.