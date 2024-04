Governo de Mato Grosso do Sul participa do Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação

Mariana Piell

Na última quinta-feira (18) e sexta-feira (19), ocorreu o Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação (FN 2024), realizado em Belém (PA) com representantes de todos os estados do Brasil. Foram discutidos assuntos relacionados ao meio ambiente, inteligência artificial, mídias tradicionais e evolução tecnológica, além de oportunidades para o Brasil com a COP 30 – a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas.

O Mato Grosso do Sul, que passou a integrar o Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação em setembro do ano passado, foi representado pelo secretário-executivo de Comunicação do Estado, Frederico Fukagawa Hozano de Souza (Tico), que destacou a importância do encontro. “É importantíssima a nossa participação nesse Fórum. É uma oportunidade rica de trocar experiências, conhecer outras realidades, evoluir em conhecimento e discutir questões extremamente relevantes na comunicação pública”.

O governador do Pará, Helder Barbalho, recebeu os representantes dos estados e reforçou a importância da comunicação. “A comunicação pública é fundamental para colaborar com o acesso às ações governamentais e fazer com que os governos sejam capazes de estar sintonizados com os anseios da população. E aqui, com este encontro nacional, é o momento de trocar experiências, bons exemplos para nacionalizar a aplicação de uma comunicação que seja ágil, eficiente e que atinja o seu objetivo”.