Governador Riedel marca nova reunião para debater Lei do Transporte Zero em janeiro

O governador Eduardo Riedel (PSDB) confirmou a realização de uma nova reunião em janeiro de 2025 para discutir o Projeto de Lei do Transporte Zero, de autoria dos deputados estaduais Neno Razuk (PL) e Coronel David (PL). O encontro, previsto para ocorrer antes do retorno das atividades legislativas, contará com a participação de representantes técnicos do governo, dos deputados autores do projeto e de diversos setores impactados pela proposta.

O objetivo do projeto é proibir, por cinco anos, o transporte, armazenamento e comercialização de 29 espécies de peixes das bacias hidrográficas de Mato Grosso do Sul. A medida, inspirada em iniciativas de outros estados, busca preservar os estoques pesqueiros, promover o turismo de pesca sustentável e estimular a recuperação da fauna aquática local.

Durante a reunião realizada em Dezembro (19), o governador e o chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha, ouviram os deputados e concordaram com a necessidade de ajustes técnicos e de um diálogo mais amplo com pescadores, ambientalistas e representantes do turismo. Essa construção colaborativa será aprofundada na reunião de janeiro, visando assegurar que o projeto contemple as demandas de todos os setores envolvidos.

O deputado Neno Razuk destacou a importância da participação ativa do governo no processo. “A reunião de janeiro será uma oportunidade crucial para ouvirmos todos os setores e ajustarmos o projeto. Queremos que essa lei seja elaborada de forma equilibrada, favorecendo tanto o meio ambiente quanto o desenvolvimento sustentável do estado.”

Coronel David reforçou o compromisso com o diálogo transparente. “Precisamos garantir que a proposta seja construída coletivamente, priorizando a preservação de nossos rios e o equilíbrio entre sustentabilidade e desenvolvimento econômico.” A expectativa é que o projeto, atualmente em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), avance com as alterações necessárias após as discussões em janeiro.