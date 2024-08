AGEMS fortalecem a regulação e fiscalização dos serviços de limpeza urbana

Fernanda Oliveira

A Prefeitura de Rio Verde e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS) firmaram um convênio de cooperação que promete transformar a gestão de resíduos sólidos e a limpeza urbana na cidade. O acordo, que tem duração de 20 anos, delega à AGEMS a responsabilidade de regular e fiscalizar os serviços de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos domiciliares. Com a nova parceria, a expectativa é que esses serviços sejam prestados com maior eficiência e conforme a legislação vigente.

Rio Verde se junta aos 36 municípios que já confiam à AGEMS a supervisão de suas operações de limpeza urbana e manejo de resíduos. Segundo Carlos Alberto de Assis, diretor-presidente da Agência, “Estamos próximos da metade dos municípios do Estado, levando nossa expertise para garantir um saneamento básico mais eficiente”. A presença da AGEMS na cidade, conhecida por seu turismo de natureza e balneários, visa promover a sustentabilidade, saúde e preservação ambiental.O convênio estabelece que a AGEMS participará ativamente das discussões sobre projetos de normatização e ações de saneamento, incluindo a coleta seletiva e programas de educação ambiental.

Iara Marchioretto, diretora de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos da AGEMS, destacou a importância de desenvolver práticas para reduzir a quantidade de rejeitos destinados aos aterros sanitários.Com a vigência de duas décadas, o acordo tem como objetivo assegurar o cumprimento das metas estabelecidas para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos. A AGEMS será responsável por definir padrões técnicos, aplicar sanções e implementar um sistema de cobrança sustentável. Em contrapartida, a Prefeitura de Rio Verde se compromete a apoiar as atividades da Agência e promover a educação ambiental, garantindo o acesso às informações necessárias. O convênio foi oficializado e publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (22).