Adriane Lopes, 1ª prefeita eleita no voto, projeta um 2025 de avanços para Campo Grande

Divulgação Adriane Lopes promete gestão ativa ao lado da vice Camila Nascimento

Divulgação

Campo Grande vive um momento de renovação e avanço sob a liderança de Adriane Lopes, a primeira mulher a ser eleita prefeita da cidade por meio do voto popular. Sua trajetória pessoal e política é marcada pela superação e pela crença firme de que é possível transformar desafios em oportunidades. "Quando a gente sonha e acredita no nosso sonho, a gente conquista", afirmou a prefeita, refletindo sobre os anos difíceis em que, ao lado da sua família, construiu sua história. Sua visão de futuro é pautada no trabalho árduo e na luta constante pela melhoria da qualidade de vida dos moradores de Campo Grande.

Ao assumir a prefeitura, Adriane Lopes encontrou uma cidade com obras paralisadas e um desenvolvimento estagnado. No entanto, sua gestão não se intimidou com os obstáculos. "Colocaram um ponto final nas obras inacabadas e retomaram o desenvolvimento econômico de Campo Grande", declarou a prefeita, destacando os avanços já conquistados em menos de três anos de governo. A cidade ganhou 300 quilômetros de infraestrutura, com 150 quilômetros de pavimentação nova e outros 150 de recapeamento. Além disso, a administração de Adriane Lopes se dedicou à educação e à saúde, com 205 escolas reformadas e 43 unidades de saúde restauradas em tempo recorde.

A recuperação de obras emblemáticas também tem sido uma marca importante da gestão. "O Belazar já foi licitado e nós temos um projeto grandioso para a retomada daquela obra que tem 33 anos", destacou a prefeita, referindo-se à antiga obra que estava paralisada e agora é prioridade de sua gestão. Outro projeto relevante é o de recapeamento das vias da região de Ernesto Geisel, que visa, além da melhoria do tráfego, combater as enchentes históricas que afetam a cidade. Para Adriane, a retomada das obras inacabadas é um passo fundamental para garantir que o crescimento de Campo Grande seja consistente e sustentável.

Adriane Lopes também se mostrou determinada a avançar com uma gestão mais eficiente e enxuta, buscando resultados ainda mais positivos para os próximos anos. A parceria com a Camila Nascimento (Avante) vice-prefeita eleita, tem sido um elemento chave para o sucesso da administração. Juntas, elas planejam continuar com as reformas estruturais e implementar novos projetos, sempre com foco em melhorar a qualidade de vida dos campo-grandenses. "Nosso trabalho é retomar as obras inacabadas para depois lançar novos desafios e novas conquistas", afirmou a prefeita, com a confiança de quem sabe que a cidade tem muito a ganhar.

Com um olhar voltado para o futuro, Adriane Lopes vai imprimir o ritmo de mudanças que Campo Grande tanto precisa. O progresso é uma realidade concreta, e a gestão da prefeita é um exemplo claro de como a determinação, a união e a crença nos sonhos podem transformar a realidade de uma cidade. A promessa é de mais trabalho, mais conquistas e, sobretudo, mais avanços para todos os moradores de Campo Grande.