Usuário de drogas são retirados do Bairro Amambaí

Divulgação/CDL ..

Nesta sexta-feira (08) a Polícia Militar retirou vários usuários de drogas da região do Bairro Amambaí, em Campo Grande. Para o diretor da CDL CG – Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, Denison Zubieta, a parceria do Cidadão Integrado com as polícias está fazendo a diferença na capital. “Queremos que este problema de saúde pública e segurança seja resolvido, por isso, nossas câmeras de videomonitoramento sempre estão a disposição das forças policiais”.

De acordo com o diretor, muitos traficantes foram retirados do local. “Excelente trabalho tem sido realizado pela nossa honrada polícia. Acreditamos que é o que nos trará solução, a continuidade dessas ações”.

O presidente da CDL CG, Adelaido Vila, parabenizou todo o trabalho da polícia. “Só temos a agradecer, pois essa situação é mais uma pandemia, que coloca em risco o comércio, o comerciante, o consumidor e os próprios usuários da droga. Todos nós somos vítimas desse caos e isso precisa ter fim”.

O centenário bairro sofre com a presença de usuário e traficantes de drogas, um problema recorrente, que nesta semana recebeu a ação das polícias militares e civis, que está ajudando a minimizar a situação no entorno do Amambaí e da região central.