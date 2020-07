Traficante procurado internacionalmente é preso em Bonito

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS Autor se passou por médico para fugir do hospital

Procurado internacionalmente o traficante Fernando Rodrigues, vulgo Cabelo Mexicano, do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi preso em Bonito na última sexta-feira (17). O acusado fugiu de um hospital, em Ponta Porã, onde se disfarçou de médico.

Kelvis é apontado como responsável pelo escoamento de drogas e cigarros da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC) e estava preso no país estrangeiro por tráfico de drogas e contrabando de cigarros, bem como investigado pela morte de outro cigarreiro paraguaio, desde outubro de 2018.

De acordo com a Polícia Civil, a fuga aconteceu no dia 30 de maio, Cabelo Mexicano, ludibriou a equipe médica, driblou a escolta paraguaia e, disfarçado de médico, conseguiu escapar do hospital onde estava internado já fazia um mês, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, em decorrência de problemas respiratórios. Um agente da Polícia Nacional, dois guardas penitenciários e dois agentes de saúde foram indiciados por terem facilitado a fuga.

Com mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara da Justiça Federal de Ponta Porã, o traficante estava foragido desde então e vinha sendo procurado pelas polícias brasileiras e paraguaias.

Os investigações a equipe de policiais civis de Bonito confirmou que Kelvis estava residindo na cidade com identificação falsa, se passando Juan Pablo Pineda Muzzachi, um homem de nacionalidade paraguaia. O Delegado de Polícia representou pela busca domiciliar no endereço onde Kelvis havia alugado para residir. No local, os investigadores encontraram três documentos falsos de procedência paraguaia. Em razão de sua alta periculosidade, o preso foi encaminhado na noite desta sexta-feira para o município de Campo Grande para custodia