Traficante fura bloqueio e é preso com uma tonelada de maconha

Divulgação/PMR Caso aconteceu na noite de domingo

Polícia Militar Rodoviária apreendeu 810 kg de maconha e 55 kg de skank, além de prender três homens. Caso aconteceu na manhã de domingo (19) em Amambai, na MS-289.

Os agentes realizavam um policiamento ostensivo na região entre Coronel Sapucaia X Amambai. Ao abordar um veículo Peugeot/206, que trafegava sentido à Amambai, tendo como condutor um homem de 36 anos, os policiais notaram um nervosismo excessivo. Momento em que um veículo GM/Cruze surge e não obedece a ordem de parada dos policiais, tentando atropelá-los. Foram necessários disparos de arma de fogo para se resguardarem do atropelamento.

Divulgação/PMR Entorpecente seria entregue em Dourados

O veículo Cruze empreendeu em fuga rumo à cidade de Amambai e a equipe da PMR então iniciou o acompanhamento tático. Após alguns quilômetros o veículo Cruze perdeu controle do veículo, permitindo a abordagem. O veículo possuía dois ocupantes, um homem de 19 anos que conduzia o veículo e um passageiro de nacionalidade paraguaia de 20 anos. Segundo a PMR, em seu interior os policiais encontraram diversos tabletes de maconha e sacos de skank, além de um rádio transceptor que estava na mesma frequência do rádio do veículo Peugeot. Em checagem aos sistemas policiais, foi constatado que o veículo ostentava placas falsas e que as verdadeiras possuíam registro de roubo/furto do estado do Paraná datado de 2019.

Autores confessaram que levariam a droga de Coronel Sapucaia para Dourados e que o veículo Peugeot fazia a função de batedor, repassando informações sobre fiscalizações na rodovia. Autores receberam voz de prisão, sendo encaminhados juntamente com os veículos e as drogas para a Delegacia de Polícia Civil de Amambai.