Tentativa de furto em farmácia termina em prisão

Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) frustrou a tentativa de furto a uma farmácia nessa madrugada (23). O estabelecimento fica localizado na Rua Rodolfo José Pinho, Jardim São Bento, em Campo Grande.



Em rondas pela região os policiais passaram pelo local e viram a atitude suspeita de um homem, que estava em cima do telhado da farmácia. Segundo a polícia, ao realizar a abordagem, um comparsa acabou fugindo e abandonando um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, que dava apoio ao autor.



Para entrar na farmácia eles fizeram um buraco no telhado, o alarme disparou, porém foi desligado pelos bandidos. Os autores estavam uma mochila carregando várias ferramentas. Eles teriam tentado abrir o cofre. Nada foi levado da farmácia, que ficou toda revirada com a invasão da dupla. O preso foi encaminhado para a delegacia e autuado por tentativa de furto.