Suspeito de homicídio qualificado em Rondônia é preso

Investigadores do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Paraíso das Águas cumpriram mandado de prisão temporária em desfavor de um homem de 27 anos, investigado por homicídio qualificado praticado em 2016 na cidade de Ariquemes/RO. Ação aconteceu na quarta-feira (18).

No dia 28 de fevereiro de 2016, dois indivíduos em uma bicicleta vermelha realizaram seis disparos de arma de fogo contra a vítima que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. Segundo a Polícia Civil, desde então um dos suspeitos estaria escondido no município.

Segundo o Delegado Alexandro Mendes de Araújo, a prisão temporária tem prazo de trinta dias. Ele permanecerá preso na carceragem da Delegacia de Paraíso das Águas, à disposição da Justiça de Rondônia.