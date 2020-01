Suspeito de homicídio é preso após denúncia

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Civil Autor será encaminhado para Rio Verde

Policiais civis da 6ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, prenderam um homem acusado de homicídio nesta terça-feira (27).

Os investigadores receberam a informação de que o homem estaria na área de abrangência da unidade e, por volta das 9 horas, iniciaram as diligências no sentido de localizá-lo. Em menos de 30 minutos de buscas, o homem foi encontrado e detido.

Os juízes da vara de execução de campo Grande e da comarca de Rio Verde do Mato Grosso foram comunicados do cumprimento do mandado de prisão e o homem, encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Cepol) onde aguardará sua transferência.