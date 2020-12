Suspeito de estupro de vulnerável é preso na Capital

Divulgação/GOI Grupo de Operações e Investigações (GOI)

Grupo de Operações e Investigação (GOI) localizaram o suspeito de estupro de vulneravel, juntamente com a criança e sua mãe em frente a residência. Caso aconteceu após receberem denúncia sobre a ocorrência que teria ocorrido neste domingo (06).



Em entrevista com a mãe da vitima, a mesma relatou que sua filha havia comentado que o padrasto havia pedido para a mesma fazer sexo oral nele, porém a mesma não acreditou na história. Segundo a Polícia Civil, a filha comentou novamente que o autor havia tido relação sexual com a menor, tendo então a mesma resolvido acionar a polícia.



Ao ser indagado, o suspeito negou os fatos. A equipe conversou com a vítima, que confirmou o que foi relatado pela mãe, dizendo que seu padrasto, o qual trata como pai, havia pedido para ela chupar o órgão genital dele no sábado e que neste domingo colocou o pênis nela. Em razão dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito sendo os envolvidos encaminhados para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) para as providências necessárias.