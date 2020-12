Sala Lilás é inaugurada em Bonito

Divulgação/PCMS Sala Lilás

Polícia Civil do Mato Grosso do Sul inaugura nesta sexta-feira (18), na Delegacia de Polícia Civil de Bonito, a sexta Sala Lilás do Estado, com o intuito de prestar atendimento especializado e humanizado às mulheres e crianças vítimas de violência física e sexual.

Espaço conta com equipes multidisciplinares e integra os serviços oferecidos para ajudar as vítimas a se sentirem mais à vontade para falar sobre a violência sofrida. De acordo com a Polícia Civil, a Sala Lilás da Delegacia de Polícia Civil é equipada com brinquedos e livros, e além dos serviços convencionais prestados pela Polícia Civil, contará ainda com atendimentos de psicólogas e assistentes sociais, graças à parceria firmada entre Estado e Município.

Estiveram presentes as seguintes autoridades: delegado geral Marcelo Vargas, assessor do DPI Rodrigo Yassaka, delegado regional Amylcar Paracatu, delegado Titular de bonito Gustavo Henriques, promotor Alexandre Estuque, juíza Pauline Simões, delegados da regional de Jardim: Roberto Morgado (guia Lopes), Allana Zarelli (1DP Jardim), Renato Fazza (Bela Vista).