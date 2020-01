Receptador é preso escondido dentro de banheiro

Divulgação/PC Policiais encontraram várias peças de motocicleta

Um receptador de 25 anos, foi preso pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Defurv), com duas motocicletas furtadas. Em uma tentativa de fugir o receptador se escondeu no banheiro.

Os policiais foram realizar uma averiguação de denúncia no bairro Parati, identificou a presença de três motos na varanda e dois carros no quintal de uma casa na Rua do Piano. Duas motocicletas possuíam registro de furto. O acusado foi flagrado dentro do banheiro.

Durante buscas na residência, os policiais identificaram diversas peças desmontadas de motocicletas e ferramentas, inclusive pinos para remarcação de chassi, conforme a Polícia Civil.

No terreno ao lado foi localizado uma placa de motocicleta com restrição de furto, placa HSW-1437. O receptador foi preso e encaminhado para a Defurv.