Quatro homens são presos após furto de veículo

Noticidade Delegacia de Maracaju

Quatro homens foram presos em Maracaju, suspeitos de terem praticado roubo majorado de um veículo Onix em Paranaíba. A prisão, nesta terça-feira (5) foi feita por uma equipe de investigação da delegacia de Maracaju, com auxílio de informações da Polícia Rodoviária Federal local.

De acordo com a Polícia Civil, o roubo aconteceu por volta de 1 hora da madrugada, em Paranaíba. Os quatro autores, sendo dois homens, E. W. B., 18 anos, e J. C. O., 23 anos, e duas mulheres, J. C. A. S., 20 anos, e M. A. M. S., 28 anos, abordaram as vítimas que estavam dentro do carro, estacionado em frente à residência de uma delas, e, mediante grave ameaça e violência, roubaram o carro e os pertences pessoais, inclusive dois aparelhos celulares.

As vítimas registraram a ocorrência na 1ª DP-Paranaíba e, por volta das 10h, a equipe de investigação da delegacia de Maracaju recebeu informações de que o veículo subtraído estava próximo de Maracaju. Diante disso, os policiais realizaram buscas pela cidade e conseguiram localizar o carro e fazer a abordagem dos autores. Os suspeitos, inicialmente, negaram a prática do crime, mas após a localização dos pertences das vítimas no interior do veículo, acabaram por confessar. Todos foram conduzidos para a delegacia de Maracaju, onde foi formalizado o flagrante. Posteriormente eles foram encaminhados ao sistema prisional da cidade.