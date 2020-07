PRF recupera dois veículo e apreende maconha

Divulgação/PRF Caso aconteceu na última segunda-feira

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.630 Kg de maconha, durante abordagens em Bataguassu e Nova Andradina. Dois veículos foram recuperados. Ações ocorreram na última segunda-feira (13).

De acordo com os policiais na primeira abordagem, a equipe fiscalizava no km 93 da BR-267 em Nova Andradina, quando tentou abordar uma Toyota/Hilux, placas aparentes de Belo Horizonte (MG). O motorista não respeitou a ordem de parada e iniciou fuga.

Durante o acompanhamento tático, foi solicitado apoio da Polícia Militar do Distrito de Casa Verde, que realizou uma barreira na rodovia. Antes de chegar ao local, o suspeito parou a caminhonete e empreendeu fuga através da vegetação. Buscas foram feitas, porém ele não foi localizado.

A caminhonete estava carregada com 1.130 Kg de maconha. As placas eram falsas e a Hilux possuía registro de roubo no Rio de Janeiro. O veículo e a maconha foram encaminhados para a Polícia Civil de Nova Andradina.

No segundo flagrante ocorreu em Bataguassu, os policiais abordaram um Toyota/Corolla, placa aparentes de Campo Grande. O motorista, de 34 anos, foi flagrado transportando vários tabletes de maconha no veículo. Os tabletes totalizam 500 Kg da droga. O carro também possuía placas falsas, com registro de roubo/furto no Rio Grande do Sul. O preso, a droga e o automóvel foram encaminhados para a Polícia Civil em Bataguassu.