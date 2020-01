PRF morre ao ser atropelado durante serviço

Tamanho do texto

Divulgação Vladimir Benedito Struck

O policial rodoviário federal Vladimir Benedito Struck, 45 anos,. morreu após ser atropelado por uma caminhonete. Caso aconteceu nesta quinta-feira (9), na MS-258, em Sidrolândia. A vítima estava com mais dois policiais controlando o fluxo de veículos no trecho onde havia acontecido um acidente de trânsito.

Vladimir Struck, foi atropelado por um por uma caminhonete Ford F-1000, conduzido por um homem de 73 anos, na estrada do Capão Seco. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros inconsciente e foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimento e morreu.

Em nota a Polícia Rodoviária Federal, informou que “Struck estava na PRF há 25 anos e prestou grande contribuição no combate ao crime nas atividades operacionais e de ensino da PRF”.

Carreira

Além de policial ele foi pré-candidato a prefeito de Sidrolândia pelo Patriota, nas últimas eleições Vladimir Struck também ficou em 3º colocado entre os candidatos a deputado estadual, no município. Ele já foi chefe do núcleo de ética e disciplina da PRF e também fundou a delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Jardim.

Confira a nota na íntegra:

Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do PRF Vladimir Benedito Struck, vítima de um acidente do tipo atropelamento enquanto desempenhava suas funções em seu plantão na Unidade Operacional de Sidrolândia/MS.

Deixamos nossos sentimentos de solidariedade à família e amigos.

PRF/MS