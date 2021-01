PRF encontra R$ 120 mil no porta-malas de um veículo

Divulgação/PRF O carro estava para na beira da BR

No domingo (10) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 120 mil reais, sem comprovação de origem lícita, e prendeu um homem por lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, o caso aconteceu em Água Clara (MS).

Os policiais rodoviários federais notaram um veículo, modelo Ford Focus, placas de Mogi Mirim (SP), estacionado às margens do km 101 da BR-262, aparentemente sem ocupantes. Quando a equipe estava verificando o veículo, três homens, de 53, 36 e 26 anos, se aproximaram e se identificaram como condutor e passageiros.

De acordo com a PRF, diante do nervosismo e respostas inconsistentes dos homens, os policiais resolveram realizar uma vistoria no veículo e encontraram escondidos embaixo dos forros laterais do porta malas, três sacolas contendo grande quantidade de dinheiro em espécie.

Ao todo, foram apreendidos 120 mil reais, em cédulas de cinquenta e cem reais, sem qualquer documento que comprovasse a origem do dinheiro. O condutor afirmou que o dinheiro era de propriedade dele e que seria usado para comprar um caminhão, porém não localizou a pessoa com quem teria negociado. O homem foi encaminhado preso, em tese, por lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, para a Polícia Civil de Água Clara (MS). Os passageiros também foram encaminhados na condição de testemunha.