PRF apreende R$ 1 milhão em medicamentos e anabolizantes

Divulgação/PRF Caso aconteceu em Dourados na última quinta-feira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu em Dourados, uma carga avaliada em R$ 1 milhão de anabolizantes. Caso aconteceu na quinta-feira (26). Os policiais apreenderam uma carga de 5.500 medicamentos e anabolizantes avaliada em R$ 1 milhão.

De acordo com a PRF, os agentes fiscalizavam no km 267 da BR-163, quando abordaram uma Ford/Courier, placas de Birigui (SP). O condutor, de 43 anos, foi flagrado transportando no compartimento de carga, 5.500 cartelas de medicamentos, sendo alguns de comercialização e uso proibido no Brasil.

Entre os medicamentos, estavam comprimidos utilizados em métodos abortivos, tratamento de disfunção sexual e anabolizantes. O envolvido, junto com o veículo e a carga apreendida, foi encaminhado à Polícia Federal em Dourados.