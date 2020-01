PRF apreende 71 Kg de cocaína e sementes de maconha

Divulgação/DOF Entorpecente e os autores estavam em uma minivan Toyota/Wish

Nesta terça-feira (14) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 71 Kg de cocaína e sementes de maconha com um casal de paraguaios. Caso aconteceu no km 615 da BR-262, em Miranda.

O entorpecente e os autores estavam em uma minivan Toyota/Wish. Conforme a PRF o motorista, 50 anos, e a passageira, 41 anos, demonstraram nervosismo durante a entrevista policial. Após uma vistoria minuciosa no veículo, os agentes descobriram um fundo falso no porta-malas, onde estavam escondidos 38 tabletes de pasta base de cocaína, 33 tabletes de cloridrato de cocaína e quatro embalagens com sementes de maconha.

Com o flagrante, o condutor confessou ter saído, acompanhado da passageira, de Cidade Del Leste, no Paraguai, e ido até Ponta Porã receber o veículo utilizado no serviço. Depois, foi até Corumbá, onde o fundo falso foi preparado com os entorpecentes, e deveria retornar para Ponta Porã. Disse também que receberia U$ 4.500 pelo serviço, sendo U$ 1.500 da acompanhante. Os presos, o veículo e os ilícitos foram encaminhados para a Polícia Civil de Miranda.