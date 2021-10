PRF apreende 520 Kg de maconha em MS

Divulgação/PRF Caso aconteceu na segunda-feira

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 520 Kg de maconha, na manhã desta segunda-feira (04), em Bataguassu. A equipe de policiais deu ordem de parada ao veículo GM Corsa, de placas de Nova Alvorada do Sul.

O condutor porém não obedeceu a ordem policial e empreendeu fuga. Foi iniciado o acompanhamento tático e no km 78 da BR-267, o suspeito perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Segundo a PRF, o condutor e uma passageira saíram do veículo e fugiram a pé adentrando em uma mata existente no local. Eles não foram localizados. No veículo, foram localizados e apreendidos 520 Kg de maconha, que foram encaminhados para a Polícia Civil de Bataguassu.