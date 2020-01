Polícia Militar de MS recebe nova frota de veículos

Tamanho do texto

Governo de MS Veículos foram entregues por autoridades

Um reforço de 43 viaturas e três micro-ônibus, foi entregue a Polícia Militar por meio da Secretária de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, na última segunda-feira (27).

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, disse que esse é o primeiro lote de viaturas entregues, e a expectativa ainda no primeiro semestre de 2020 é entregar mais 72 veículos do mesmo modelo para fortalecer as estruturas das forças de segurança.

Frota já está adaptada conforme os padrões da PM e deverão integrar os batalhões de nove municípios e um distrito: Campo Grande, Sidrolândia, Sete Quedas, Dourados, Fátima do Sul, Paraíso das Águas, São Gabriel do Oeste, Sonora, Bela Vista e o Distrito Arapuá, que fica localizado em Três Lagoas.