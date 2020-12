Polícia incinera quatro toneladas de droga

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS Caso aconteceu na quinta

Delegacia de Guia Lopes da Laguna promoveu, nesta quinta-feira (10), a queima de quase quatro toneladas de entorpecentes apreendidos pelas forças de segurança que atuam na região nos últimos meses.

Segundo a Polícia Civil, as Prefeituras Municipais de Guia Lopes e Jardim apoiaram a logística do ato, através de suas secretarias de obras. Também estiveram presentes, além da autoridade policial e seus agentes, peritos do núcleo de perícias de Jardim e agentes da Vigilância Sanitária.