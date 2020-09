Polícia encontra maconha e skunk em ônibus

Divulgação/PRF Caso aconteceu durante fiscalização no km 227 da BR-060

No último sábado (19) um motorista de 37 anos, foi preso com quase uma tonelada de maconha. O entorpecente estava escondido dentro do compartimento oculto de uma ônibus.

Caso aconteceu durante fiscalização no km 227 da BR-060 e avistaram o ônibus. De acordo com a PRF, ao ser abordado o motorista apresentou um nervosismo excessivo aumentando as suspeitas da equipe. Durante vistoria os policiais encontraram em compartimentos ocultos no ônibus 976 quilos de maconha e 14,7 quilos de skunk. O autor foi preso e encaminhado para a Polícia Civil de Bandeirantes, juntamente com o veículo e a droga.