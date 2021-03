Polícia Civil recupera celular furtado em Campo Grande

Divulgação/PCMS Celular foi recuperado na última sexta

Setor de Investigações Gerais (SIG) da 5ª Delegacia de Polícia, conseguiu localizar um aparelho modelo LG K51S, que fora roubado no dia 20 de dezembro, quando a vítima foi abordada por dois indivíduos em um veículo marca Chevrolet Onix de cor Branca e o passageiro desceu do carro apontando um revólver calibre .38 de cor preta. A vítima teve o aparelho celular e dinheiro levados.



O aparelho celular estava em posse de um homem de 47 anos, que informou ter adquirido no início do ano quando foi a uma farmácia na Rua Indianápolis, em frente a uma praça inacabada no Bairro Noroeste. Segundo a Polícia Civil, ele descreveu o vendedor como sendo um indivíduo magro, pardo, alto, cabelo bem baixo, e idade aproximada de 20 anos, que ofereceu o aparelho pelo valor de R$ 400,00, alegando estar necessitando do dinheiro, inclusive mostrando a perna machucada e com curativos.



Homem foi convidado a comparecer na 5º Delegacia de Polícia, onde foi registrado Boletim de Ocorrência por receptação e o aparelho foi devidamente apreendido para posterior devolução ao proprietário.