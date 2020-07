PMA prende homem em carvoaria em Rio Negro

Tamanho do texto

Divulgação/PMA Autor foi encaminhado para a delegacia

Polícia Militar Ambiental (PMA) de Rio Negro prendeu o responsável de uma carvoaria, de 40 anos, que era foragido da justiça com mandado de prisão em aberto. Caso aconteceu na última quinta-feira (09) na rodovia MS 229

Durante a fiscalização os policiais perceberam o responsável com certo nervosismo, apesar de que a licença ambiental da carvoaria estava regular. Conforme a PMA, a equipe realizou a checagem da documentação do gerente e verificou que ele possuía algumas passagens pela polícia e que constava um mandado de prisão em aberto pela comarca de Ribas do Rio Pardo. Autor foi encaminhado para à delegacia de Polícia Civil de Rio Negro e posto à disposição da justiça.