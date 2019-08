Pastora é executada durante culto pelo ex-marido

Tamanho do texto

Whatsapp/ cedida Atirou seis vezes, atingindo-a com três disparos

Na noite de terça-feira (28) Pastora Cida, foi executada durante culto na igreja Pentecostal Bandeira da Vitória, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.

Membros do ministério, preferiram não se identificar, disseram que ela era uma pessoa muito boa, sempre disposta a fazer bem, ajudar, tanto que recentemente, por meio de proposta do deputado Estadual Herculano Borges, conseguiu transformar seu projeto Família Vitoriosa em utilidade pública. Com intuito de receber receber recursos e continuar ajudando famílias vulneráveis.

Conforme noticiado, Rose Meire Fermino de Andrade Mendonça, mais conhecida como Pastora Cida, participava de culto com fiéis quando foi surpreendida pelo ex-marido que chegou ao local armado e atirou seis vezes, atingindo-a com três disparos. Ela foi socorrida, mas morreu antes mesmo de chegar ao hospital. Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi preso.

Carlos Alberto Mendonça foi preso durante a madrugada desta quarta-feira (28) por volta das 3h30 da madrugada, os militares receberam a informação de que Carlos havia voltado a igreja onde cometeu o assassinato.

Ele foi até a casa dos fundos e cravou uma faca no peito, sendo que um dos filhos dele viu a cena e retirou a faca do pai o levando para o hospital. Segundo Planews, os militares foram até a unidade de saúde, de onde depois de receber alta o autor foi escoltado até a delegacia, onde está preso.

Segundo informações da polícia, Carlos teria dito que cometeu o crime por ciúmes e não aceitar a separação. Antes de assassinar Rose Meire, ele teria deixado uma carta de despedida aos filhos. Carlos invadiu a igreja durante o culto e fez seis disparos, sendo que três atingiram a pastora, que morreu antes do atendimento médico. Para a polícia, o autor disse ter comprado a arma de um desconhecido.