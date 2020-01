Pai filma estupro da filha com ajuda da mãe

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca)

Um homem de 33 anos é acusado de estuprar a filha de 7 anos, com a ajuda da esposa, mãe da menina. Além de abandonar os outros três filhos de 13, 12, e 4 anos. Caso foi descoberto após um vizinho receber o vídeo do estupro. Crime foi denunciado nesta quarta-feira (15). A familia residia no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

O vizinho acionou a polícia e o Conselho Tutelar, após ter recebido um vídeo do acusado em que ele aparece estuprando a filha com a ajuda da esposa que segura a criança. Quando a equipe policial chegou até a residência entrou os irmãos sem comida e a casa estava suja. Eles foram encaminhados para o Conselho Tutelar e ouvidos na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Ao ser questionada a vítima de 7 anos confirmou que era estuprada pelo pai. A polícia ainda não encontrou o celular do acusado. O casal foi indiciado por estupro, abandono intelectual e ameaça. O acusado já tinha um mandado de prisão em aberto por estupro, na cidade de Corumbá de 2017. Ele é considerado foragido.