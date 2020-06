Operação conjunta prende suspeito de integrar associação criminosa e recupera veículos roubados

Reprodução/Assessoria Associação criminosa praticava furtos de caminhonetes na divisa dos Estados de mato Grosso do Sul e São Paulo

Uma operação conjunta entre as Polícias Civis de Mato Grosso do Sul e São Paulo prendeu, na madrugada dessa quarta-feira, 24, um suspeito de integrar uma associação criminosa que praticava furtos de camionetas a diesel na região de divisa entre os Estados. Durante a operação também foram recuperados dois veículos furtados nas últimas duas semanas.



A ação policial envolveu Delegados e Investigadores das delegacias de Panorama-SP, Brasilândia-MS e Santa Rita do Pardo-MS e ainda contou com a colaboração de policiais Civis da SIG (Seção de Investigações Gerais) da Delegacia Regional de Polícia de Nova Andradina, que subsidiou a investigação com repasse de informações obtidas em investigação de atuação de membros do mesmo grupo criminoso que agia naquela região.



A operação

Na madrugada de ontem, 24, equipes policiais de Panorama, Brasilândia e Santa Rita do Pardo se deslocaram até o assentamento Mutum, área rural distante cerca e 100 quilômetros da sede do município de Brasilândia, onde um dos suspeitos de integrar a associação criminosos estaria residindo no local há pousos meses.



O suspeito, de 44 anos, foi localizado pelos policiais enquanto trafegava com uma camioneta GM S10, que possuía as mesmas características do veículo flagrado por câmeras de segurança escoltando as camionetas que foram furtadas em Panorama e Brasilândia nas últimas duas semanas.



Os policiais foram até o lote onde ele reside e encontraram no local a camioneta F 4000 furtada na cidade de Panorama. O veículo já estava com novas placas "frias" e foram retirados adesivos originais. O suspeito acabou confessando a participação nos dois furtos.



Em conversa com os policiais ele indicou que a camioneta furtada no último domingo, 21, na cidade de Brasilândia havia sido escondida em uma floresta de eucalipto entre Brasilândia e Três Lagoas, nas proximidades do Rio Verde. A informação foi repassada ao agente policiais civil plantonista em Brasilândia que, utilizando drone e com auxílio de Policiais Militares, conseguiu localizar o veículo recoberto por galhos em meio à vegetação. O suspeito disse ter sido procurado por um sobrinho, que teria feito a "encomenda" das camionetas que foram furtadas.



A investigação terá continuidade para a apuração do envolvimento do grupo criminoso em outros furtos de veículos ocorridos na região, bem como a captura dos demais integrantes da associação criminosa.



O suspeito foi autuado em flagrante delito pela delegacia de Santa Rita do Pardo por crime de receptação. Na casa dele foram encontrados inúmeros objetos de procedência ilícita, furtados em fazendas da região. A camioneta S10 utilizada pelo suspeito para "escolta" das camionetas furtadas foi apreendida pela Polícia Civil.