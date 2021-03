Mulheres são presas com maconha avaliada em R$ 57 mil

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Militar Maconha apreendida na noite desta sexta

Duas mulheres, de 19 e 20 anos, foram presas com maconha avaliada em R$ 57 mil. Caso aconteceu por meio do Batalhão de Choque nesta sexta-feira (19) durante rondas pela região da Avenida Consul Assaf Trad, em Campo Grande.



As acusadas estavam transportando maconha em um carro de motorista de aplicativo em Campo Grande. Ao serem abordados os policiais fizeram a revista nas malas e encontraram vários tabletes de maconha que totalizaram 38 quilos da droga. Questionada uma das jovens disse que havia sido contratada pelas redes sociais para fazer o transporte da maconha.



Já a outra mulher contou que estava apenas ajudando a amiga, que disse que iria se mudar para Goiânia (onde a droga seria entregue) e que não sabia que nas malas tinha drogas. Ambas foram levadas para a delegacia.