Maconha escondida em caminhão é apreendida

Divulgação/PRF Caminhoneiro relatou que estava cumprindo ordens do seu patrão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 444,5 kg de maconha, dentro do tanque de combustível de um caminhão, na quarta-feira (21), em Rio Brilhante (MS). A apreensão foi no km 323 da BR 163, quando foi dada ordem de parada ao caminhão Scania/R124, traçando o semi-reboque SR Rodolinea, ambos placas do Paraná.



O condutor de 48 anos, disse que estava vindo de Naviraí (MS) e iria até Rondonópolis (MT) carregar farelo de soja. A equipe aprofundou a fiscalização ao caminhão e descobriu 444,4 kg de maconha, escondidos em dois compartimentos nos tanques de combustível.



Questionado o autor confessou ter carregado a droga em Amambaí (MS) e deveria entregar em Campo Grande (MS) pelo valor de R$ 3 mil. Ele disse ainda que seguia ordens do patrão dele para realizar o transporte do ilícito.



Foi realizado contato telefônico com o patrão do suspeito, segundo a nota da PRF, que chegou a confirmar informações sobre dados do funcionário, porém desligou o telefone e não atendeu mais as chamadas dos policiais. Ocorrência encaminhada para a Polícia Civil de Rio Brilhante (MS).





Confira o vídeo: